HANK • WTC Hank heeft afgelopen zaterdag het 40-jarig bestaan gevierd met een clinic in Nieuwendijk.

Het dorp Hank heeft iets met wielrennen. In het verleden is door tal van dorpsgenoten op hoog niveau gekoerst en ook momenteel zijn er weer jeugdige talenten bezig de nationale top te bestormen. Maar het dorp heeft ook een florerende wielervereniging voor de sportieve recreant: Wielertrimclub Hank.

De vereniging is door enkele enthousiaste wielrenners opgericht in 1978 en heette de eerste tien jaar WTC De Phoenix. Daarna is de naam gewijzigd in WTC Hank. Anno 2018 bestaat de vereniging precies 40 jaar. Een dergelijke mijlpaal mag natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. Afgelopen weekend is daarom een feestdag voor de leden georganiseerd.

Deze dag startte met een clinic bij BikePitstop in Nieuwendijk.

Eerst werd aan de hand van miniatuurrennertjes de theorie rond het aansnijden van bochten, het aanremmen, het plotseling moeten uitwijken en het rijden in een groep uitgelegd door Jan Groeneveld van Mountain Masters.

Vele meters

Vervolgens werd de theorie in de praktijk gebracht, waarbij het verschil tussen het gebruik van de achter- en voorrem vele meters bleek te zijn. Met deze extra kennis op zak konden 's middags de calorieën weer aangevuld worden tijdens het jubileumfeest. Voorzitter Hans Kivits memoreerde in zijn toespraak aan de ontwikkeling van de vereniging.

Waar de beginjaren nog wel als rumoerig kunnen worden omschreven is na een stevige dip halverwege de jaren 80 een stabiele vereniging ontstaan.

50 leden

Momenteel heeft de vereniging ruim 50 actieve leden en wordt van maart tot en met oktober elke zondag met twee snelheidsgroepen gereden. Dit bevalt goed en komt de veiligheid ook ten goede. Ook zijn er tal van sponsors die een financieel steentje bijdragen, waardoor de leden om de vier jaar een mooi kledingpakket van de vereniging krijgen.

Kortom, het gaat goed met WTC Hank en de voorzitter kijkt met plezier en vol vertrouwen uit naar het volgende jubileum, zo laat de vereniging in een persbericht weten.

Meer informatie over de vereniging is te vinden via onderstaande website.

http://www.wtchank.nl