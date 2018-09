Jubileumeditie Powerhouse Sport Awards

REGIO • De voorbereidingen van de regionale sportverkiezingen van Stichting Powerhouse Sport, de Powerhouse Sport Awards, zijn volop bezig. Een jubileumeditie dit keer: de awards worden op 11 januari voor de 25ste keer uitgereikt.

Voorzitter Jetty Duister van Stichting Powerhouse Sport is blij dat de groep vaste vrijwilligers weer bereid is de handen uit de mouwen te steken.

"Maar dit keer is het extra bijzonder. We schrijven tenslotte sporthistorie door al 25 jaar bovenop het sportnieuws uit de regio te zitten. En daar mogen we trots op zijn. Het is fantastisch om het hele jaar door de sportieve prestaties in de spotlights te zetten op de Facebook pagina van Powerhouse Sport Awards. Dat meer dan 1550 mensen dat leuk vinden, geeft ons de zekerheid van draagvlak voor deze regionale sportverkiezingen. Een week geleden zijn we echt begonnen met de jubileumcommissie om de taken te verdelen en de actiepunten in de tijdlijn te zetten."

Vrijwilligers gezocht

Er is veel werk aan de winkel en daarom zoekt de organisatie nog vrijwilligers. "Vele handen maken het werk lichter, vooral als het gaat om facilitaire voorzieningen op orde krijgen. Het takenpakket is heel uitgebreid. Passie voor sport is een pre, maar niet noodzakelijk. Als je samen iets moois kunt realiseren, is dat de verbindende schakel."



Alle genomineerden zullen op het podium in het zonnetje worden gezet. Sporters aanmelden kan via info@powerhouse-sportawards.nl. Vrijwilligers kunnen zich hier ook aanmelden.

http://www.powerhouse-sportawards.nl