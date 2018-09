Antony Juinen eindigt op tweede plaats

WIJK EN AALBURG • Voor scooterrijder Antony Juinen uit Wijk en Aalburg is het nationaal kampioenschap uit het zicht.

Met nog één wedstrijd te gaan verzekerde concurrent Karel Prins zich afgelopen weekend van de eerste plaats in het klassement; Juinen eindigt, na zijn overwinning vorig jaar, nu als tweede.

De Wijk en Aalburger pakte dit weekend wel de overwinning. In de vrije training in de eerste tijdtraining zette hij de snelste tijd neer te zetten. Tijdens de eerste wedstrijd ging Prins onderuit, maar Juinen ook. In de tweede wedstrijd wist Juinen na een felle strijd te winnen.