36e Wallenloop rondom Heusden

HEUSDEN • Gymnastiek- en turnvereniging Inion organiseert op zondag 7 oktober voor de 36e keer de Wallenloop in Heusden.

Deelnemers starten tussen 10:00 uur en 12:00 uur.

In een eigen tempo kan iedereen een 'binnenronde' van ongeveer 2200 meter afleggen over de wallen, zolang het maar met lopen te maken heeft. Net als vorig jaar wordt in samenwerking met de atletiekvereniging Veteranen Nederland ook weer een 'buitenronde' van 5 kilometer over én langs de wallen georganiseerd, met een fraai zicht op de vesting.

http://www.inion.nl