Sjoerd Bax achtste in Olympia's Tour

UPPEL • Sjoerd Bax uit Uppel, onder contract bij Delta Cycling Rotterdam, heeft een achtste plaats in het eindklassement van de de zesdaagse internationale etappekoers Olympia's Tour behaald.

De 22-jarige Uppelaar wist in de openingsetappe en in de tijdrit een een negende plaats te veroveren en in de laatste etappe maakte hij de gehele dag deel uit van de kopgroep, die tot aan de finish stand hield. Bax eindigde die etappe, na enige tijd solo aan kop te hebben gereden, als tiende.