Korfbalderby tussen SKV en ACKC 'eindelijk' op de agenda

ALMKERK/SLEEUWIJK • SKV en ACKC staan zaterdag in competitieverband eindelijk eens tegenover elkaar. Een veldkorfbalderby, die in beide kampen al weken leeft.

In hun agenda's hebben zowel SKV als ACKC de datum 22 september 2018 met rood omlijnd. Hoe lang het geleden is dat beide clubs in competitieverband (3e klasse) tegenover elkaar stonden is niet duidelijk. Sommigen beweren zelfs dat het nog nooit is gebeurd. Wel voor de beker, maar ook dat is lang geleden. "Toen het bekend werd dat we tegen elkaar zouden spelen, waren wij hartstikke blij. 'Eindelijk staat ie op het programma', zeiden wij tegen elkaar", vertelt SKV-aanvoerder Joost de Jong (36) enthousiast. Bij SKV keken ze altijd wel beetje op tegen ACKC. "Een grote club. Een ander niveau", onderstreept De Jong, wiens tweelingbroer Stefan in het verleden ook zes jaar de kleuren van ACKC droeg.

Bij ACKC moesten ze wel even slikken, is aanvoerster Marlies Kant (25) eerlijk. "Het niveauverschil was altijd groot. Maar we vinden het ook leuk dat we nu wat dichter bij elkaar zitten", reageert de dochter van oud-Altena-voetballer Ad Kant. "Het was een verrassing en gelijk opvallend dat we bij SKV werden ingedeeld. Vorig jaar was dat namelijk niet het geval. Het wordt zonder meer een aparte wedstrijd."

Nivellering

ACKC ging in het verleden meestal als tweedeklasser door het leven en SKV speelde normaliter twee klassen lager. Tot SKV promoveerde en ACKC twee seizoenen terug naar de derde klasse degradeerde. Een nivellering in korfballend Land van Heusden en Altena. Bij SKV weten ze echter hun plaats. "We zullen met ons sterk verjongd team eerst moeten knokken om dit seizoen niet te degraderen", legt Joost de Jong uit. "De wedstrijden tegen ACKC zullen voor ons niet gemakkelijk worden. ACKC moet de eer hoog houden. En hun lat ligt een stuk hoger. We weten ook wel dat ACKC kwalitatief veel beter is. Als we van hen zouden winnen, zou dat wel een geweldige verrassing zijn. We hebben binnen het team afgesproken er hard voor te knokken", vervolgt De Jong.

Terwijl SKV hartstikke blij zou zijn derdeklasser te mogen blijven, zijn de verwachtingen bij ACKC van een andere orde. ACKC wil terug naar de tweede klasse. "Onze doelstelling is om kampioen te worden", geeft Marlies Kant prijs. "Gezien de klasse waarin we zitten moet dat ook mogelijk zijn. Onze competitiestart is op dat vlak al hoopgevend. Ik denk dat het kampioenschap tussen ons en Korbatjo gaat. Op de eerste of de tweede plaats moeten we kunnen eindigen."

Marlies Kant laat weten dat de derby ook in het Almkerkse erg leeft. "We zijn ons er wel van bewust dat we in Sleeuwijk niet zomaar zullen winnen", kijkt ze vooruit naar komende zaterdag.

"We zullen alles moeten geven. Maar als we ons niveau halen, verwacht ik dat we winnen." Terwijl SKV het moet hebben van vechtlust, denkt Marlies Kant dat het gegeven dat bij ACKC iedereen gemakkelijk scoort een voordeel is. En: "Verdedigend zijn we ook gegroeid." Het SKV-veld op De Roef zal zaterdag omzoomd zijn met veel korfballiefhebbers uit beide dorpen. "Veel Almkerkers en ook veel jeugd willen er bij zijn", weet Marlies Kant.

Korfbalhappening

Dat geldt ook voor de thuisclub. "Ik verwacht ook dat veel Sleeuwijkers op het duel afkomen", denkt Joost de Jong.

Kortom: vanaf 15.30 uur een korfbalhappening op De Roef.