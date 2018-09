Q-cup van start in Woudrichem

WOUDRICHEM • Watersportvereniging Woudrichem en WV De Merwede uit Gorinchem houden zondag jeugdzeilwedstrijden op de Afgedamde Maas.

De Q-cup is een regionale zeilwedstrijd waarbij kinderen op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met wedstrijdzeilen. De Q-cup is een landelijk initiatief van het Watersportverbond. De wedstrijd is geschikt voor kinderen tot 13 jaar die de basisbeginselen van het zeilen onder de knie hebben, en staat open voor iedereen. Behalve zeilkleding en een zwemvest hoeven deelnemers niets mee te nemen; de kinderen kunnen gebruik maken van de tientallen optimisten die WSV Woudrichem, WV De Merwede en het Watersportverbond beschikbaar stellen.

Programma

De Q-cup speelt zich af in en rond de haven van Watersportvereniging Woudrichem aan de Schapendam. De dag start vanaf 8:30 uur met inschrijving en een uitleg. De regels van de Q-cup zijn eenvoudiger dan de normale zeilwedstrijd regels. Ze worden voorafgaand aan de wedstrijden uitvoerig toegelicht.

De eerste wedstrijden zijn inmiddels bezig. Deelnemers varen een aantal korte wedstrijdjes. De prijsuitreiking is gepland rond 16:30 uur. Er zijn bekers voor de drie beste zeilers in twee klassen (beginners en gevorderden).

De uitslagen komen te staan op: www.qcup.nl/uitslagen/resultaten-2018/