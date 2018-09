ACKC toont karakter en wint in slotminuut

ALMKERK • De eerste thuiswedstrijd voor het ACKC/Jeugdsportfonds Team stond op het programma zaterdag, met als tegenstander NIO (Rotterdam). Het werd een spannende wedstrijd.

Beide ploegen hebben vorige week een overwinning geboekt en de winnaar zal waarschijnlijk de koppositie pakken in de derde klasse I.

Ditmaal moesten er bij ACKC enkele wijzigingen in het achttal plaatsvinden, vaste basisspelers Wietze de Vries en Ingrid Dekkers ontbraken.

Beginfase

De wedstrijd ging gelijk op in de beginfase, maar telkens moest ACKC wel terug komen van een achterstand. Na een kwartier hadden Natasja Kuipers en Marlies Kant gescoord maar was er al wel een 2-4 achterstand, de Almkerkers hadden het lastig genoeg ,veel kansen werden onbenut gelaten en ACKC kon verdedigend niet het niveau van vorige week halen. Duidelijk werd dat de tegenstanders revanche wilden nemen op het grote verlies van vorig seizoen.

Lastiger

Het scoren werd steeds lastiger en ACKC leek niet meer aan te kunnen klampen, Jelle van de Water en de topscoorder van vorige week Arné van Herwijnen konden nog wel wat terug doen, maar een tegenvallend ACKC kon met een 4-7 achterstand de kleedkamers opzoeken.

In het begin van de tweede helft kon Jelle van de Water via een vrije bal 5-7 aantekenen, maar toch waren de gasten niet bereid te capituleren, ACKC deed er alles aan, maar de achterstand werd vergroot naar 6-10 na een minuut of twaalf.

Wissel

Vanaf de bank werden er maatregelen getroffen, Frank Bakker werd ingebracht voor Marvin van de Berg. Dit was een wissel met direct resultaat, Bakker had er binnen twee minuten dan ook twee in liggen. Het ACKC publiek begon zich ook te roeren en zag ACKC in de wedstrijd groeien.

11-11

Met nog een tien minuten te gaan was de stand gelijk getrokken (11-11) ,waarbij de ervaren Kant en van de Water een honderd procent aandeel hadden in de score. Er was spanning genoeg op sportpark De Alm; het publiek ging nog eens extra achter hun ploeg staan. ACKC kwam weer op een 11-12 achterstand en de gasten kregen ook nog een stip te nemen. Het werd een faliekante misser, wat ACKC een extra boost gaf.

Bol van spanning

De laatste vijf minuten stonden bol van spanning, ACKC kwam gelijk en even later via Kant voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong(13-12), maar weer werd het door een verdedigende fout van de ACKC verdediging gelijk. Op het allerlaatste moment kon Jelle van de Water met een schot van afstand de overwinning en de bijbehorende punten in Almkerk houden. Een zwaarbevochten maar zeker verdiende teamprestatie.

Ook het tweede team won weer, nu met 12-7 van NIO 2.

Wedstrijd van het jaar

Zaterdag 22 september is dan de wedstrijd van het jaar, ACKC gaat op bezoek in Sleeuwijk waar het uitkomt tegen het nog puntloze SKV. De Sleeuwijkers zijn nog niet in goede doen en verloren zaterdag kansloos met 25-3. Aanvang van de wedstrijd op sportpark De Roef in Sleeuwijk is 15:30 uur.