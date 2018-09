Frank Visser wint Ronde van Giessen

GIESSEN • Frank Visser heeft vrijdag de 34e wielerronde van Giessen op zijn naam geschreven. Zaterdag staat de jaarmarkt op het programma, omlijst door andere activiteiten.

Visser werd een week geleden in Hank nog vierde en kwam in Giessen dus als eerste over de meet, gevolgd door Danny Stam en Imo de Pruijssenaere.

Bij de nieuwelingen was Loe van Belle de snelste.

De Giessense Mèrt wordt dit jaar voor de 52e keer gehouden. Nieuw dit jaar zijn de spectaculaire interactieve shows en clinics op zaterdagmiddag. Twee talenten van straatvoetbalteam Los Barranderos laten zien dat ze kunnen toveren met de bal. Niet alleen de interactieve shows zijn de moeite van het bekijken waard, er kan zelfs worden meegedaan tijdens de clinics.

De rommelmarkt op zaterdagochtend duurt tot 12.00 uur. Naast de warenmarkt die om 10.00 uur opent zijn ook de oude ambachten weer present.

Het volledige programma is te vinden op www.jaarmarkt-giessen.nl.