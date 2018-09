Achilles Veen: ruim 4000 euro voor Villa Pardoes

VEEN • Tijdens de Jeugd Kick-Off van Achilles Veen kon zaterdag een cheque van 4141,41 euro worden overhandigd aan Gert-Jan van Boxel van Villa Pardoes.

Onderdeel van kick-off was de presentatie van het nieuwe tenue dat de komende seizoenen door alle jeugdteams van Achilles Veen zal worden gedragen. Sponsor hiervan is Kwetters Eieren, die de wens had dat de naam van Villa Pardoes op de achterkant van de tenues zou komen te staan.

Een mooi gebaar, waarbij Achilles Veen niet wilde achterblijven. Er werd acties gehouden, met een opbrengst van ruim 4000 euro als resultaat.

De cheque werd door Sam van Loon en Julia Nieuwkoop aan Gert-Jan van Boxel overhandigd.