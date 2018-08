Goed weekend voor Lars de Kooter

WERKENDAM • Biesboschzwemmer Lars de Kooter heeft een goed weekend in het open water achter de rug.

In Heerjansdam kwam De Kooter op twee onderdelen aan de start. Hij startte op de eerste dag op de 500 meter schoolslag en hij deed dit voor de eerste keer. In een goede race wist De Kooter als vierde te eindigen van de acht jongens.

Het bijzondere was dat de jongens voor hem allen twee jaar ouder zijn dan hij. Een dag later kwam hij aan de start van de 500 meter vrije slag. Deze keer kon hij de snelste jongens niet volgen en moest hij genoegen nemen met een plaats in de achterhoede. Zijn tijd was exact dezelfde tijd als drie weken geleden in Vianen. Toch was de race in Heerjansdam beter, omdat De Kooter deze keer bijna de volledige afstand in vrije slag zwom, terwijl hij in Vianen vaak schoolslag zwom.