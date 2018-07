Marianne Vos wint BeNe Ladies Tour

BABYLONIËNBROEK • Marianne Vos gaat ook dit jaar de boeken in als eindwinnares van de BeNe Ladies Tour.

In de slotrit in Zelzate (112 kilometer) verdedigde ze met verve een kleine voorsprong van één seconde op Katie Archibald. "Een heel spannende ontknoping, maar dat maakt deze zege alleen maar mooier", zegt ploegleider Eric van den Boom op de website WaowDeals Pro Cycling, de ploeg van Vos.

Het was allesbehalve een uitgemaakte zaak dat Vos de eindoverwinning over de streep zou trekken. Drie rensters stonden tot zondag op vier tellen afstand in het algemeen klassement. Marianne Vos nam geen enkel risico en mengde zich in de twee tussensprints. Daar drukte ze beide keren als eerste haar fiets over de streep en sprokkelde ze telkens drie seconden. "Dat gaf lucht, maar het verschil bleef klein", zegt ploegleider Eric van den Boom.

Laatste etappe

De uitslag van de laatste etappe viel uiteindelijk gunstig uit. Ondanks enkele schermutselingen hield WaowDeals Pro Cycling de controle over de koers, die uitmondde in een massasprint. Marta Bastianelli was de snelste, Vos sprintte naar een plaats bij de eerste tien die voldoende was om de eindzege te pakken. Ze legt tevens beslag op het tussensprintklassement. Tezamen met de etappeoverwinning op vrijdag maakt dat de BeNe Ladies Tour tot een succesvolle editie voor WaowDeals Pro Cycling.