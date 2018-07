Tweede plaats voor Elena Poppelaars uit Sleeuwijk

SLEEUWIJK • Tijdens de landelijke jeugdcompetitiewedstrijd in Apeldoorn hebben de Jan van Arckel-mountainbikers van zich laten spreken met driemaal een tweede plaats.

In categorie 1 reed Isis Versluis uit Meerkerk een sterke race. Ze werd knap tweede achter thuisrijdster Jasmijn Weijers.

In categorie 4 was het Rick Versloot uit Hardinxveld-Giessendam die uitstekend startte en ook Elena Poppelaars uit Sleeuwijk ging voortvarend uit de startblokken. Samen met Rick wist ze de koppositie te veroveren. Na twee ronden koers moesten de renners echter hun kopposities prijs geven, maar er waren uiteindelijk wel twee zeer verdienstelijke tweede plaatsen in categorie 4.