Roy Hoornweg wint tropische Van der Straatenloop Werkendam

WERKENDAM • Roy Hoornweg uit Papendrecht passeerde woensdagavond als eerste de finish van de Van der Straatenloop in Werkendam.

De atleet van AV Passaat voltooide de 5 kilometer in een tijd van 14.52. Rick Hartogs werd tweede in een tijd van 15.35; derde werd Ahmed Abubakar in 15.49.

Bram Maas (16.34) en Arjan Kaashoek (16.52) maakten de top 5 compleet.

Dames

Bij de dames won Fanos Tekle in 17.40, gevolgd door Shinouk Wientjes in 21.12 en Melony Stoppelburg in 22.05.

Alle lopers hadden woensdag te kampen met tropische omstandigheden. In de straten van Werkendam was het 30 graden.