Werkendams team wint Topdivisie

WERKENDAM • Beachvolleybalteam Sarah van Esch-Britt den Haan, beide geboren en getogen Werkendamsen, heeft afgelopen zondag in Bilthoven de Topdivisie beachvolleybal weten te winnen.

Dit toernooi, het op één na hoogste niveau in Nederland, was zeer sterk bezet, omdat in de Eredivisie diverse internationaal spelende teams waren ingestroomd.

Van Esch en Den Haan wisten via de kortste route, namelijk door vier keer op rij te winnen, het hoogste treetje van het podium te bereiken. Komende week spelen zij weer Eredivisie in Leeuwarden.