Tweede en derde plaats voor Antony Juinen

STADSKANAAL/WIJK EN AALBURG • Scooterracer Antony Juinen heeft zaterdag tijdens de derde wedstrijd van het seizoen in Stadskanaal een tweede en een derde plaats behaald.

Zeven scooters verschenen aan de start en na de vrije training niet te hebben gereden vanwege de regen had de Wijk en Aalburger op regenbanden de derde tijd in de tijdstraining. Tijdens de wedstrijden was het weer droog en na een felle strijd heeft Juinen een tweede en derde plaats behaald.

In de stand om het kampioenschap staat hij op plaats 2, achter Karel Prins, de nestor en grote animator van het Nederlands scooterracen. De volgende wedstrijd is op 23 juni in Assen.