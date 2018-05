Open zeilwedstrijden op Afgedamde Maas

REGIO • Met Pinksteren organiseren WZV Trident uit Wijk en Aalburg, WV De Merwede uit Gorinchem en WSV Woudrichem open zeilwedstrijden op de Afgedamde Maas.

Op zaterdag 19 mei wordt er feestelijk afgetrapt in Gorinchem, met een borrel, eten en live band. Op zondag wordt er gezeild ter hoogte van Woudrichem, en aansluitend gebarbecued bij WSV Trident. Op maandag zijn de wedstrijden bij Wijk en Aalburg. Inschrijven voor één of beide dagen is uiterlijk 15 mei mogelijk via de website van WV De Merwede. Meer informatie via demerwede@zonnet.nl.

http://www.wvdemerwede.nl