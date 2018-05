Virtus redt het niet in Den Helder

Patrick Both in een fel gevecht om de bal. (Foto: Ron Dekker)

DEN HELDER/WERKENDAM • Met een positieve instelling reisden de spelers van Virtus zaterdag af naar Den Helder voor de return tegen Zeemacht, maar de Werkendammers keerden uiteindelijk met lege handen terug.

Het eerste kwart werd afgesloten met een acceptabele tussenstand van 23-20, bij rust was de achterstand van Virtus al wat verder opgelopen naar 40-34. Na het derde kwart stond het 60-49 in het voordeel van Zeemacht en hierdoor was aan Virtuskant de hoop op een goed resultaat verdwenen. De wedstrijd sloot af bij 78-63, waardoor Virtus na het eerdere verlies in de thuiswedstrijd tegen Zeemacht niet promoveert.

Daarmee zit het seizoen erop. Virtus mag terugkijken op een bijzonder geslaagd seizoen. Vanaf de kerst voerde Virtus de ranglijst aan en zou het team voor de tweede keer op rij kampioen kunnen worden. De Nederlandse Basketball Bond besliste echter anders. De spelers gaan nu even genieten van hun vakantie en gaan zich dan weer voorbereiden op het nieuwe seizoen.