Hankenaar Roald Leemans rijdt lek in Duitsland

SULINGEN/HANK • Een lekke band heeft zaterdagmorgen roet in het eten gegooid voor rallyrijder Roald Leemans en zijn navigator Christiaan Paul van Waardenburg tijdens Rund om die Sulinger Bärenklaue in het Duitse Sulingen.

Na de drie klassementsproeven van de vrijdagavond stonden de mannen als 25e geklasseerd. In alle vroegte ging de wedstrijd op de zaterdagmorgen weer van start. De pechduivel besloot toen gelijk toe te slaan. Een lekke band had tot gevolg dat de rijders tijdens de klassementsproef een band moesten wisselen.

"Doorrijden op de velg en met het losse rubber de auto kapotslaan is geen optie", legt de Hankenaar uit. Uiteindelijk werd hij samen met zijn navigator als vijfde in de Divisie 4 en als 34e in het algemeen klassement door de burgemeester afgevlagd.