Goede prestaties badmintonners Cross Smash

WERKENDAM • Jeugdteams van BC Cross Smash uit Werkendam hebben dit weekend een gelijkspel en een overwinning geboekt.

Regioteam 1 en Opstapteam 2 speelden een inhaalwedstrijd tegen SNA Badminton uit Bleskensgraaf. Regioteam 1 had even zicht op de overwinning, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een gelijkspel. Opstapteam 2 boekte daarentegen een verdiende 1-7 overwinning en houdt het eventuele kampioenschap in eigen hand.

Regioteam 1 (onder 17 jaar) trad aan met Gernine Koek, Kim Beumer, Daniel Schermers en Joris de Jong. Nadat het damesdubbel met 19-21 in de derde set werd gewonnen, werd de herendubbel met dezelfde cijfers eveneens in een derde set verloren.

Ook de dames- en herenenkels werden eerlijk verdeeld, zodat na zes wedstrijden de tussenstand 3-3 was. In hun gemengddubbel hielden Gernine en Joris hun tegenstanders goed bij tot de helft van de sets, maar zagen SNA Badminton in beide gevallen de set winnen. Het laatste gemengddubbel van Kim en Daniël werd de vijfde driesetter. In deze laatste wedstrijd was tot 21-21 nog alles mogelijk. Dit maal trok Cross Smash met 21-23 aan het langste eind en werd het duel terecht in 4-4 beslist.

Opstapteam 2

Met nog drie wedstrijden te spelen had Opstapteam 2 (onder 15 jaar) het kampioenschap nog volledig in eigen hand. Het team dat in actie kwam met Sophie Smaal, Dirk Alberts, Boaz Visser en eerstejaars Rick de Kruif, wist zeven van de acht wedstrijden in twee sets te winnen. Alleen Sophie moest in drie spannende sets haar meerdere erkennen in het enkelspel.

Ongeacht de uitslag tegen Shuttle Up op 26 mei, zullen Opstapteam 1 en 2 op 2 juni in sporthal De Crosser in Werkendam uitmaken wie zich kampioen onder 15 jaar mag noemen.