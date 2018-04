Jari Prins (Hank) wint in Helmond

HELMOND/HANK • Jari Prins uit Hank heeft zondag in Helmond de jeugdwielerronde op zijn naam geschreven.

In categorie 7 was Prins de man met de beste benen. Nadat hij eerder in de koers al een paar rondjes alleen op kop had gereden, besloot hij twee rondjes voor het eind nogmaals de stoute schoenen aan te trekken en te demarreren. Dit bleek heel goed uit te pakken, want hij sloeg meteen een groot gat. Uiteindelijk wist Prins solo over de streep te komen.