ACKC laat punten liggen

ALMKERK • Door het 14-12 verlies tegen Dijkvogels zaterdag blijft ACKC vierde, maar voelt het de achtervolgers wel in de nek hijgen.

De wedstrijd kwam met veel moeite op gang in een nogal warme omgeving tussen de kassen van het Westland. Beide ploegen verprutsten veel kansen en het wedstrijdniveau was van een heel laag peil. Na ruim twintig minuten was de stand 4-1 voor de thuisploeg en was duidelijk dat dit een moeilijke middag zou worden voor de Almkerkers, die wel weer wat dichterbij konden kruipen. Achtereenvolgens konden met schoten van afstand Arné van Herwijnen, Natasja Kuipers en Ingrid Dekkers de stand naar 6-6 gelijk trekken. Uiteindelijk werd bij een 7-6 stand de schaduw opgezocht voor de rust.

Irritatie

De tweede helft begon niet goed voor ACKC. De thuisploeg vergrootte de voorsprong naar 8-6. Zowel bij spelers als langs de lijn ontstond bovendien veel kritiek de leidsman en dat leidde tot veel irritatie. De wedstrijd kabbelde voort met een ACKC, dat duidelijk niet bij de les was en waarbij eigenlijk niemand een voldoende haalde. Wel konden de Almkerkers met 8-8 weer langszij komen. Er kwam een korte periode in de wedstrijd waarbij ACKC verschillende malen verdedigend te kijk werd gezet en nagenoeg geen tegenweer kon geven.

Na een gelijke stand was het snel 12- 9 voor de thuisploeg. Het was echter nog niet gedaan. Marlies Kant zorgde via een vrije bal voor 12-10, maar in dezelfde minuut kon ze verdedigend niets uitrichten tegen een schot van afstand. Ondertussen werd Stef Mommers naar de kant gehaald en Frank Bakker ingebracht. Ook liet coach Den Hartog Amber de Ruyter nog wat speelminuten maken voor Ingrid Dekkers.

Of het nog niet genoeg was werd vanaf de stip nog gemist door Arné van Herwijnen. De laatste minuten werden nog even spannend, nadat eerst Rik Millenaar met een schot en later Frank Bakker via de stip de stand naar 13-12 hadden getild. Met nog enkele minuten te gaan moest er nog wat mogelijk zijn. Maar die hoop werd al snel teniet gedaan. De minst slechte ploeg van deze wedstrijd won uiteindelijk met 14-12.

Komende zaterdag 28 april is er weer een uitwedstrijd gepland, tegenstander is dan Gemini uit Gouda. De wedstrijd in Gouda in het Groenhovensportpark begint om 15:30 uur.