Titel Virtus door de neus geboord

WERKENDAM • Wat zaterdag een mooie kampioensavond had moeten worden is voor Virtus in mineur geëindigd.

En dan niet eens vanwege de uitslag, want de Werkendammers sloten het duel tegen Trajanum, wat tot vrijdag de kampioenswedstrijd was, met een 100-58 overwinning af. Toch ging de titel niet naar Virtus en dat was voor aanvang van de wedstrijd al bekend. De Nederlandse Basketball Bond (NBB) had de club vrijdag namelijk via een mail meegedeeld dat Barons uit Breda uit de competitie gehaald is.

Verzaakt

Een straf die de Bredanaren hebben gekregen, omdat ze hun taak om scheidsrechters te leveren hadden verzaakt. De behaalde punten tegen Barons werden geschrapt, waardoor Virtus plots op de tweede plaats stond, twee punten achter directe concurrent Dreamfields Dolphins. Door de winst tegen Trajanum kwamen de nummers 1 en 2 zaterdag op gelijke hoogte, maar vanwege het onderling resultaat kreeg Dreamfields Dolphins het kampioenschap 'in de schoot geworpen', zoals speaker Han van den Akker het in zijn wekelijkse verslag omschrijft.

"We dachten eerst dat het een grap was toen vrijdag die mail binnen kwam", zegt Rik Cornet, bestuurslid bij Virtus. "Als club leef je naar die overwinning tegen Trajanum toe. Bij de spelers zat het goed tussen de oren. De gedachte was: 'Die pakken we en dan zijn we kampioen'."

Het bericht van de bond kwam in een toch al moeilijke week voor Virtus, waarin de Werkendamse club afscheid nam van oud-voorzitter Chris van der Wiel, die vrijdag 13 april op 57-jarige leeftijd overleed. Voor de wedstrijd tegen Trajanum werd zaterdag daarom een minuut stilte gehouden.

Met het uitsluiten van Barons heeft de bond de regels aan zijn zijde, maar Cornet heeft vooral moeite met het tijdstip en de manier waarop het besluit Virtus heeft bereikt. "Een week voordat wij het wisten, had de bond de knoop al doorgehakt. Bovendien liep de zaak tegen Barons, zoals ik begrepen heb, al sinds februari."

Cornet had liever gezien dat Barons uitgesloten wordt en dat de punten in deze fase van de competitie hadden kunnen blijven staan.

Final four

De tweede plaats heeft voor Virtus ook gevolgen voor de wedstrijden in de final four om promotie. Zoals het er nu naar uit ziet, begint de final four voor Virtus zaterdag met een duel tegen Zeemacht uit Den Helder en niet tegen Landstede Basketbal uit Zwolle. "Terwijl we ons wel hebben voorbereid op Zwolle. Spelers en trainers zijn meerdere malen wezen scouten, nu moet de focus opeens op Den Helder. Alle voorbereidingen zijn voor niks geweest."

Inmiddels heeft Virtus een reactie naar de bond gestuurd en Cornet hoopt dat dat nog effect heeft. "Misschien draait de bond de beslissing nog terug. Ik hoop in ieder geval dat we alsnog tegen Zwolle mogen spelen."