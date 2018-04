ZVDO'74 verliest spannend duel

ANDEL • ZVDO'74 heeft in een spannend duel met de waterpoloërs van Lutra uit Helmond aan het kortste eind getrokken. Het werd 8-9.

De belangen waren groot voor beide teams, nummer 8 en 9 op de ranglijst. Beide ploegen startten dan ook fel en gedreven aan de wedstrijd. ZVDO '74 begon goed aan de wedstrijd en wist een 3-1 voorsprong op het scorebord te zetten. Op de laatste seconde van het eerste kwartje kwamen de mannen uit Helmond nog tot scoren, waardoor beide ploegen de eerste rust in gingen met een 3-2 stand op het bord.

Halverwege de wedstrijd stond het 5-3 en bij het begin van het laatste kwart stond ZVDO nog nipt voor met 6-5. In deze vierde periode wisten de heren uit Helmond op een 7-8 voorsprong te komen. Laurens Goedel wist uit een strafworp nog de 8-8 op het scorebord te zetten, maar was het Lutra dat in de laatste minuut van de wedstrijd nog de 8-9 te maken. De komende weken speelt ZVDO '74 nog twee wedstrijden om degradatie af te wenden.