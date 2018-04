Dussens tweetal is wereldkampioen twirlen

LILLEHAMMER/DUSSEN • Anja de Fijter en Mandy Stalenhoef uit Dussen zijn samen met de meiden van het pomponteam Synergy wereldkampioen twirlen geworden.

Het team vertegenwoordigde Nederland op het WK twirlen in het Noorse Lillehammer. Superblij en trots zijn de meiden uit Dussen, zo laten ze weten. "We hebben er keihard voor gewerkt. Al die trainingen zijn zeker niet voor niks geweest."

Het Nederlandse team, bestaande uit 55 meiden, heeft gewonnen van de Verenigde Staten, dat normaal gesproken twirlland nummer 1 is. "Normaal gaan die er met het goud vandoor, maar deze keer dus mooi niet", zeggen Anja en Mandy tevreden.

De VS werd overigens derde, achter Frankrijk. Mandy Stalenhoef deed ook nog mee op het onderdeel twirling corps. Deze grote groep van 44 meiden van Synergy hebben daarmee een mooie derde plaats behaald. De VS werd daarbij tweede en Noorwegen eerste.

Het WK twirlen werd gehouden van 28 maart tot en met 1 april in Lillehammer in Noorwegen. Er waren achttien deelnemende landen. Nederland maakte vooral indruk door het gekozen thema 'Terrorisme', dat het team bracht op de vloer. In de routine komen de aanslagen van 9/11, Parijs en Londen aan bod.

"De boodschap is hoop en geen angst en dat werd erg goed gebracht. Het was zeker gedurfd om dat neer te zetten. Maar het is beloond met een staande ovatie vanuit het publiek", aldus de kersverse Dussense kampioenen.