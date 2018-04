Virtus behaalt final four dankzij kalme Jimmy van Leeuwen

WERKENDAM • Dankzij een overwinning op Attacus heeft Virtus de final four bereikt en is de titel nog altijd in zich voor de Werkendammers.

In een wedstrijd met twee gezichten trok Virtus tegen nummer drie Attacus uiteindelijk toch aan het langste eind. Virtus speelde tegen Attacus in het eerste kwart hogeschoolbasketbal (29-17), maar de lijstaanvoerder was tegen de nummer 3 in het vierde kwart de weg helemaal kwijt.

Het was te danken aan Jimmy van Leeuwen dat Virtus toch nog de zege pakte.

De Werkendammers startten nog wel overdonderend en speelden ongetwijfeld het beste kwart uit de competitie. Attacus werd overlopen. De ruststand gaf vertrouwen voor een goede einduitslag: 39-28. Na de rust pakte Virtus de draad weer op van het eerste kwart. Schitterende passes van Peter van der Stelt op medespelers lieten mooie scores zien.

Spektakel

Spektakel kwam van Patrick Both toen hij hoogvliegend onder de ring door een mislukt schot uit de lucht pakte en vervolgens half draaiend twee punten liet noteren. Virtus sloot relaxed het derde kwart af: 69-49. Totaal onverwachts verliep het laatste kwart bijna desastreus af. In zeven minuten tijd wisten de Werkendammers het net niet te vinden. De koploper leek verlamd van angst. Geen pass lukte meer en het schot viel niet.

Totdat Jimmy van Leeuwen dus opstond. IJzig kalm scoorde hij 100 procent vanaf de vrijeworplijn, bij een wel erg linke tussenstand van 76-70, met nog twee minuten te spelen. Hierdoor kreeg Virtus weer wat lucht: 80-70.

Rustig

Virtus speelde de wedstrijd vervolgens rustig uit en kon de kleedkamer in met de gedachte dat de final four binnen was en het kampioenschap nog steeds binnen handbereik ligt. De wedstrijd in De Crosser eindige in 82-73.

Dit weekend wacht de zware uitwedstrijd tegen Wyba uit Nijmegen.