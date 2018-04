Virtus op jacht naar final four én titel

WERKENDAM • De spanning loopt op in de landelijke eerste divisie B-basketbal. Koploper Virtus speelt zaterdag tegen nummer 3 Ataccus, terwijl nummer 2 Dreamfield Dolphins tegen nummer 4 Wyba speelt.

Zaterdag om 19:00 uur begint voor de Werkendammers het zeer belangrijke duel tegen Attacus uit Veghel. De toegang in De Crosser is gratis. Het wordt een topduel op het scherpst van de snede. Attacus vecht voor de laatste kans om Virtus nog te achterhalen in de strijd om het kampioenschap. De mannen uit Veghel staan op de derde plaats in de ranglijst en staan 6 punten achter op Virtus met nog slechts drie wedstrijden te spelen. Attacus moet dus winnen om nog een kleine kans te behouden.

Virtus daarentegen heeft bij deze wedstrijd de betere papieren. Allereerst natuurlijk het thuisvoordeel, met het trouwe en fanatieke publiek als zesde man. In december won Virtus in Veghel met 64-77. Een duidelijk verschil, maar dat is natuurlijk geen garantie voor de zege in Werkendam. Attacus staat niet voor niets op de derde plaats.

Slechtste scenario

In het slechtste scenario mag Virtus met 12 punten verschil verliezen. Om het nog wat ingewikkelder te maken: de uitslag moet dan wel kleiner zijn dan die in Veghel. Mocht dat zo uitpakken, dan nog houden de Werkendammers hun voorsprong en is doel één van deze competitie bereikt: het behalen van de final four. De strijd om het kampioenschap wordt heel spannend. Op deze zaterdag spelen ook Dreamfield Dolphins en Wyba tegen elkaar.

De uitslag hiervan is van grote betekenis voor het verloop van de competitie. Virtus speelt ook nog tegen Wyba en daarna nog tegen Trajanum. Dat zou de kampioenswedstrijd kunnen worden.