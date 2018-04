Ide Schelling de snelste in Werkendam

Ide Schelling komt in Werkendam als eerste over de streep. (Foto: Jan Noorlandt)

Ide Schelling komt in Werkendam als eerste over de streep. (Foto: Jan Noorlandt)

WERKENDAM • Er werd op paasmaandag weer flink gekoerst in Werkendam. Bij de Amateurs werd Gijsbert Nieuwkoop uit Veen de winnaar. Ide Schelling schreef het hoofdnummer bij de Elites en Beloften op zijn naam.

De wielerdag in Werkendam begon met de koers voor de Amateurs over 60 kilometer. Gijsbert Nieuwkoop uit Veen toonde weer zijn macht en drukte in de sprint zijn voorwiel als eerste over de meet. Bij de Regiorecreanten troefde Sander Spoolder uit Giessenburg rivaal Dirk-Jan Verspuij uit Hoogblokland af.

Vervolgens maakte een pact van rond de tachtig Elite- en Beloften-mannen zich op voor een koers van 80 kilometer door de straten van Werkendam. Daaronder diverse renners van ProTour-ploegen en de regiofavoriet Kelvin van den Dool uit Hoogblokland. Van den Dool miste echter, net als zijn collega's in het peloton, de slag op het moment dat twee renners al vroeg in de koers weg slopen.

Dat waren Ide Schelling uit Den Haag en Ivar Slik uit Bergen. Het duo stampte er flink op los om uit de greep van het peloton te blijven. Even liep de voorsprong nog terug, maar het peloton kreeg ze niet te pakken. Daarna groeide het gaatje weer.

Finale

Pas in de finale zetten onder andere Kelvin van den Dool en het peloton weer de achtervolging in. Hun voorsprong slonk nog wel, maar Schelling en Slik lieten zich niet meer achterhalen. De twee mochten gaan sprinten om de zege. Op de dijk probeerde Schilling zijn metgezel Slik in de laatste ronde nog te lossen, maar dat lukte niet.

Dus werd het een sprint tussen de twee renners. Ide Schelling bleek nog de meeste kracht te hebben in de vermoeide benen en kwam nog net over Ivar Slik heen om de 62-ste editie van de Ronde van Werkendam op zijn naam te schrijven. De Hagenaar was er blij mee. "Dit is tof", klonk het. "Tien ronden voor het einde hadden we nog steeds de voorsprong en dacht ik: 'hier zit wel wat in'."

Het was voor de 20-jarige Hagenaar, ProTour-renner van SEG Racing Academy, na twee overwinningen in Griekenland de eerste winst van het seizoen op eigen bodem.

Tweede man Ivar Slik moest zijn verlies incasseren. "Ik gokte op de sprint en had er wel vertrouwen in, maar hij kwam er nog net over heen. Dat is wel balen", vond de ProTour-renner uit Bergen.

Jarri Stravers van Jan van Arckel won de sprint van het peloton en werd derde. "Ik weet dat ik snel ben en dit is een mooi resultaat", kon de renner uit Groot-Ammers er vrede mee hebben.

Nico van Es