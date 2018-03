Brakelse Lenteloop voor Activoband in Andel

BRAKEL • Op de eerste zaterdag van april gaat Brakel weer in de benen met de Brakelse Lenteloop.

Op zaterdag 7 april vindt weer het jaarlijkse wandel- en hardloopevenement plaats in Brakel. Afgelopen jaren werd al gelopen voor een bakkerij in Burundi en een weeshuis in Gambia, dit jaar heeft de organisatie gekozen voor een doel in de regio en zal de opbrengst bestemd zijn voor de Activoband van de Stichting Sport & Spel in Andel. De Activoband is een muziekband die bestaat uit mensen met een beperking die samen hun talent inzetten om muziek te maken.

Achttien kilometer

De Brakelse Lenteloop is een loopevenement waar iedereen aan mee kan doen. Om 12:00 uur starten de geoefende lopers met een schitterende tocht van achttien kilometer door het zuidelijke deel van de Bommelerwaard. Onderweg zijn er verschillende stops, waar de loper voorzien wordt van wat lekkers.

Jeugdloop

Om 12:30 uur begint de jeugdloop, rondom het marktplein is een parcours uitgezet waar de kinderen, verdeeld per leeftijdscategorie zullen starten voor een hardloopronde.

Hoofdsponsor

Om 13:30 uur start een wandeltocht van zes kilometer voor alle leeftijden, ook deze tocht is onderweg voorzien van stops. Als de kerkklok 14:00 uur slaat zal hoofdsponsor Bart Schreuders van Schreuders Handel & Transport uit Brakel het startschot geven voor de officiële hardloopronde van vijf en tien kilometer. Deze hardloopronde leidt langs Brakel en natuurlijk door het mooie natuurgebied van het Munnikenland.

Altena Road Runners

De ronde van tien kilometer is het een onderdeel van het Altena Road Circuit, uitgaande van de Altena Road Runners uit Giessen.

Zendingscommissie

De organisatie van de Brakelse Lenteloop is in handen van de zendingscommissie uitgaande van de hervormde gemeente in Brakel, enthousiast willen ze met elkaar de schouders zetten onder dit evenement.

www.brakelselenteloop.nl