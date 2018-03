Celine Besselink zwemt regiolimiet

WERKENDAM • Celine Besselink heeft zaterdag in Oosterhout een regiolimiet gezwommen.

De Biesboschzwemster had haar zinnen gezet op de limiet voor de regiozomerkampioenschappen later dit jaar. Enkele weken geleden kwam ze 0,05 seconden te kort, maar dit weekend in Oosterhout, in het 50 meter bad, bleef ze er bijna een seconde onder. Daarnaast was ze drie tienden sneller dan in een 25 meter bad.

Chimène Huisman wist in Oosterhout op de 100 vrije slag haar beste tijd met vier seconden aan te scherpen en op de schoolslag was veertig seconden sneller dan in een 25 meter bad.

Masters

De masters zwommen in het oude bad van Amersfoort één van de laatste wedstrijden in dat bad. Nico Swart wist op de 50 schoolslag zijn beste tijd met bijna twee tienden aan te scherpen, terwijl hij op de rugslag sprint er twee tienden boven bleef.

Voor Paul Wijnja was er vooral een goede tijd op de 100 vrije slag, zijn tijd op de vlinderslag viel tegen. De vlinderslag gaat dit seizoen moeizamer bij hem en dat bleek ook dit weekend. Annette Wijnja zwom de 50 en 200 schoolslag en hoopte op goede tijden. De wedstrijden verliepen echter niet helemaal naar wens en de tijden vielen dan ook tegen.

Over vier weken staat de laatste competitiewedstrijd op het programma en daarna gaat de focus op de kampioenschappen.

Begin mei staan de open Nederlandse masterskampioenschappen op de kalender en eind mei en begin juni de regiokampioenschappen.