Tweede plaats voor Rick Sonnema

WIJK EN AALBURG • Karateka Rick Sonnema heeft zondag in het Duitse Puderbach een tweede plaats behaald tijdens een wedstrijd om de internationale WW cup, een goed bezocht internationaal toernooi, dat voor Nederland als meetmoment voor het komende Europees kampioenschap jeugd geldt.

In de eerste ronde was de Wijk en Aalburger vrij geloot. Dit betekende dat hij automatisch in de tweede ronde stond. In deze ronde won hij overtuigend met 5-0. De derde ronde won Sonnema vervolgens nipt met 3-2.

Door deze overwinningen stond Sonnema in de halve finale,die hij vervolgens ook won en daarmee een plek in de finale bemachtigde. In de finale verloor Sonnema na een sterk optreden echter met 3 tegen 2 van zijn Duitse tegenstander.