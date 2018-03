Voltena op koers voor promotie

NIEUWENDIJK • Voltena Dames 1 heeft zaterdag weer een overtuigende stap gezet richting promotie.

In het op een na laatste uitduel van dit seizoen in Wageningen werd Scylla aan de kant gezet met 13-25, 14-25, 17-25 en nogmaals 14-25. Binnen anderhalf uur was de wedstrijd gespeeld en zijn de 5 punten binnen.

Dit is weer een belangrijke winst in de reeks finales die over twee weken wordt vervolgd. Op zaterdag 7 april staat de thuiswedstrijd tegen Zaanstad Dames 1 op het programma. Om 18:00 uur is het startsein van de scheidsrechter in thuishal De Iris in Nieuwendijk.