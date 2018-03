Virtus verliest van angstgegner: 75-64

WERKENDAM • The Black Eagles uit Rosmalen zijn al jaren een geduchte tegenstander van Virtus en ook zaterdag hadden de Werkendammers het moeilijk met deze tegenstander.

In Rosmalen verloor Virtus uiteindelijk met 75-64 van deze angstgegner. Virtus startte sterk met Rick Groeneveld, Jimmy van Leeuwen, Patrick Both, Jasper van Houwelingen en Peter van der Stelt. Na enkele minuten stond er een 10-15 voorsprong op het scorebord.

In de volgende minuten waren de Werkendammers de weg even kwijt, want The Black Eagles namen een flinke run van elf punten. Virtus stond erbij en keek ernaar. Het eerste kwart gaf een 21-15 tussenstand aan. Vanaf het tweede kwart daalde het spelniveau aan beide kanten. Veel balverlies. Verkeerde keuzes gemaakt bij de opbouw, terwijl ook het schot van afstand in beide kleedkamers was achter gebleven. D ruststand gaf een goed beeld het niveau van de wedstrijd: 38-33.

Zoneverdediging

Na de rust ging Virtus over op een zoneverdediging. De ervaren thuisploeg had hier moeite mee en wist dit kwart 'slechts' elf punten te maken. Virtus draaide goed en leek de thuisploeg eindelijk onder de duim te krijgen. Na het derde kwart stond er een veelbelovende stand op het elektronisch sheet: 49-49.

In het laatste kwart lukte het The Black Eagles om nu wel van buiten te schieten en zo de Virtus-defense te ontregelen. De ploeg pakte zes punten voorsprong. De koploper pakte vervolgens een time-out en schakelde weer over op een zone-defense. Deze tactische wissel aan Werkendamse kant sorteerde echter geen effect. De thuisploeg blijft rustig zoeken naar de aanvalsmogelijkheden en benut die optimaal. Virtus kan niets meer uitrichten en moet een 75-64 nederlaag incasseren.

Gepaste blijdschap

Naast dit terechte verlies, is er bij Virtus toch ook nog ruimte voor wat gepaste blijdschap. De nummer 2, Dreamfield Dolphins, wint van de nummer 3 Attacus en komt op 2 punten van Virtus. Maar de Werkendammers behouden nog wel 6 punten voorsprong op Attacus en laat die ploeg nou op 7 april naar de Crosser komen.