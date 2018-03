Limiet voor zwemmer Jan-Bart Verheij

WERKENDAM • De vierde wedstrijd van de zwemcompetitie leverde voor de Biesboschzwemmers 24 persoonlijke records op.

Daarnaast werden er diverse limieten gezwommen voor de zomer kampioenschappen.

De meest verrassende limiet werd behaald door Jan-Bart Verheij. Hij zwom deze middag 50 rugslag en daarnaast ook nog de 200 wisselslag. De laatste keer dat hij de wisselslag zwom was anderhalf jaar geleden en in die tijd is Verheij sterker geworden en weet hij dit ook in het zwemmen te gebruiken.

Veertig seconden

Hij haalde bijna veertig seconden van zijn tijd af en bleef ruim een seconde onder de richttijd voor de zomer kampioenschappen. De eerste 50 meter, de vlinderslag, gingen ook sneller dan de limiettijd, maar Verheij is al eens sneller geweest.

In zijn kielzog zwom Jurrian Verheij de 200 wisselslag voor de eerste keer en hij deed dit heel verdienstelijk. Romée van Rossem en Margonda Versluis hadden hetzelfde programma als de jongens en beide wisten hun tijd op de wisselslag aan te scherpen. Net als Verheij waren ook zij sneller dan ooit op de 50 rugslag.

De toekomst voor de Werkendamse zwemclub lijkt er goed uit te zien. Bij de jongste zwemmers wisten Tess Vonk, Hannah Vink en Anne Lisman zich te verbeteren op de 25 schoolslag en 50 vrije slag. Niels Muijt, Lars de Kooter, Rens Lisman, Rik Vink en Kathy Maas zwommen de 100 school- en vrije slag. Op de vrije slag wisten alle zwemmers zich te verbeteren en met meer dan enkele seconden. Op de schoolslag lukte dit niet, maar er werd wel goed gezwommen.

Chimène Huisman mocht deze middag de 100 schoolslag en 200 vrije slag zwemmen. Op de schoolslag lukte het niet om haar beste tijd aan te scherpen, maar de vrije slag daarentegen ging heel goed. De indeling van de race kan beter, maar een verbetering van ruim vijf seconden is een mooi resultaat.

Bij de één na oudste categorie wist Nick Lisman een goede 200 schoolslag te zwemmen. Voor zijn race had hij er niet veel vertrouwen in, maar gaande weg de 200 meter merkte hij dat het heel goed ging. Bij de dames maakten vooral Sacha Maas en Redine van Breugel er een spannende race van met een verschil van 0,05 seconden. Maar de tijden van Larissa Huisman, Femke Golverdingen en Julia Verhoeven ontliepen elkaar ook niet veel. Eerder op de 100 wisselslag wist Sacha zich te verbeteren en baalde Larissa van het feit dat ze 0,08 seconden langzamer was dan haar beste tijd.

De dames en heren hadden de 100 vlinder- en rugslag op het programma staan. Bij de heren waren Erik Drewes en Robin Iking aan elkaar gewaagd, maar ook tussen Mark Visser en Thomas Zielhorst zat weinig verschil. Op de rugslag was Thomas de sterkste, maar ook de tijd van Robin was goed. De dames Jade Groeneveld, Marjo Goelema, Marcha Admiraal en Sanne van de Pol begonnen de middag met de 4x100 wisselslag estafette en daarin lieten ze zien dat ze met z'n vieren hard te kunnen zwemmen. Jade wist zelfs bijna haar persoonlijke record aan te scherpen. Later op de persoonlijke nummers zwommen Marcha, Jade en Sanne goede tijden.

Estafette

De twee andere estafette nummers volgden het voorbeeld van de dames. Rens, Jurrian, Niels en Jan-Bart waren op de 4x50 vrije slag sneller dan hun inschrijftijd en aan het einde van de wedstrijd deden Romée, Kathy, Margonda en Chimène dit ook tijdens hun 4x50 wisselslag estafette.

De laatste wedstrijd voor de Biesboschzwemmers is medio april en opnieuw zal er in Papendrecht gezwommen worden. Daarvoor staan nog diverse wedstrijden op het programma variërend van masterswedstrijden tot en met limietwedstrijden.