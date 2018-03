Dubbelslag voor Virtus

WERKENDAM • Een mooi zaterdag voor het eerste herenteam van BC Virtus. De koploper won zelf met 102-64 van Vlissingen en hoorde in de rust al dat directe concurrent Dreamfield Dolphins had verloren.

Virtus startte overdonderend en zette de bezoekers van meet af aan onder grote druk. De koploper bouwde aan een riante voorsprong na het eerste kwart: 32-15. In het tweede kwart ging Virtus door daar waar het mee gestopt was: grote druk op de bal en dan daarna de flitsende break.

Topscorer

Vooral Jimmy van Leeuwen had zijn vizier op scherp staan. Een bijna 100 procent score vanaf de vrijeworplijn plus enkele gave inside scores zorgden er in het verdere verloop voor dat Van Leeuwen topscorer werd met 18 punten. Halverwege dit kwart ontspoorde de wedstrijd aan Vlissingse kant. De coach zocht verbaal de strijd met de scheidsrechter en toen hij het te bont maakte, werd hij uit de zaal verwijderd. Toen even later een gefrustreerde speler een reclamebord in tweeën trapte, kon ook hij vertrekken met een fikse schadevergoeding in zijn achterzak.

Virtus hield het hoofd koel en de russtand van 61-38 sprak boekdelen. In het derde kwart ebde de concentratie aan Virtus kant soms wat weg en kwam de tussenstand op 73-42. In het vierde kwart werd ook nog eens de magische 100-puntengrens doorbroken. Martijn Both scoorde net als een week eerder tegen Pendragon een formidabele driepunter voor de eindstand 102-64.

Door de overwinning en door het verlies van Dreamfield Dolphins staat Virtus nu vier punten los, met nog vier wedstrijden te gaan.