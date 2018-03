Elfde plaats voor Hankenaar Roald Leemans

HANK • Rallyrijder Roald Leemans uit Hank en navigator Christiaan Paul van Waardenburg hebben dit weekend tijdens de Zuiderzeerally een elfde plaats in het algemeen klassement behaald.

Het duo van Rally Team Leemans kreeg zaterdag verdeeld over twaalf klassementsproeven 158 kilometers op snelheid te verwerken.

Tevreden

"Gezien hetgeen vóór ons is gefinisht ben ik zeker wel tevreden, zegt Leemans over het resultaat. "Daar staan allemaal kanonnen van auto's waarvan we het nooit zouden kunnen winnen. Gelukkig hebben we toch ook nog een aantal beduidend sterkere auto's achter ons kunnen laten."

In het Nederlands Junior Rally Kampioenschap staat Leemans nu op een tweede plaats, achter Jim van den Heuvel die met een Skoda Fabia R5, de nieuwe koningsklasse van de Nederlandse rallysport, rijdt.

"Tegen dat kaliber auto's is onze Citroën echt niet opgewassen en dus ben ik tevreden met de tweede plaats. In de klasse RC3, waarin onze auto is ingedeeld, staan we op de eerste plaats."

Daarnaast telde deze wedstrijd ook mee voor de FIA Benelux Rally Trophy en daarin staat de Hankenaar, in de klasse ERT3 voor tweewiel aangedreven auto's, op een eerste plaats.

Kou

Ondanks de kou was er een grote publieke belangstelling op de klassementsproeven. Ook op het serviceterrein was het een drukte van belang en kon het publiek kennismaken met het werk van het serviceteam en de sponsoren van Rally Team Leemans. De energiedrankjes vonden daarbij gretig hun aftrek. Tijdens de Visual Art Rally op 14 april zal het team opnieuw in actie komen.