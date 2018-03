Voltena pakt winst in streekderby

NIEUWENDIJK • Met een 3-1 overwinning op Sliedrecht Sport hebben de dames van Voltena weer een belangrijke stap gezet richting de titel in de eerste divisie B.

De afstand in punten tussen beide ploegen is bij aanvang van de wedstrijd in Nieuwendijk niet groot: vier punten in het voordeel van Voltena, dat in de eerste set al snel een 4-1 voorsprong neemt.

Deze voorsprong wordt alleen niet vastgehouden en Sliedrecht Sport komt langszij. Het spel golft op en neer. Dan weer een punt voor en dan weer een punt tegen voor de Nieuwendijkse dames. Toch lukt het de thuisploeg om aan het einde van de set een kleine voorsprong te pakken en om uiteindelijk de winst in deze set met 25-21 naar zich toe te trekken.

Spanning

Het puntenverloop van de tweede set brengt veel spanning teweeg in de zaal. Evenals in de eerste set start Voltena met een kleine voorsprong: 5-2. Ook nu komen de tegenstanders na een time-out terug. Voor de thuisploeg is het lastig om het heft weer in eigen handen te nemen.

De twee punten achterstand wordt gelijk gemaakt, om vervolgens Sliedrecht Sport weer twee punten te laten uitlopen. De bezoekers behalen als eerste de 20 punten, maar Voltena laat zich niet kennen. Vervolgens wordt er vrijwel om en om een punt gemaakt. Kortom, de afstand tussen beide teams blijft klein. Dan is daar een denderende servicebeurt die een einde aan de spannende strijd brengt. Met 25-23 blijft de tweede set in Nieuwendijk. De welbekende lastige derde set verloopt overeenkomstig aan de eerste twee.

Strijd

Bij een stand van 19-19 is het voor niemand duidelijk wie er met deze set aan de haal gaat. De strijd tussen de teams is losgebarsten. Voltena vindt het lastig deze wedstrijd het gewenste niveau te behalen en vast te houden. Er wordt gespeeld met vechtlust en met deze strijdkracht weten de dames van Voltena ook de derde set te winnen.

Als je in alle sets de tegenstander zo dichtbij laat komen, bestaat er een kans dat de tegenstander er wel eens met setwinst vandoor gaat. Dat gebeurt ook Voltena, dat in de vierde set met twee punten blijft achterlopen op Sliedrecht Sport. De meiden weten dit te herstellen en brengen het gelijk naar 23-23, maar Sliedrecht weet met deze set aan de haal te gaan.

De teleurstelling van de laatste set heeft snel plaats gemaakt voor voldaanheid. Het beoogde niveau van het team is niet de hele wedstrijd behaald.

Desondanks is het knap dat er van een sterk Sliedrecht Sport gewonnen wordt. Aanstaande zaterdag 24 maart staat het duel met Scylla dames 1 op het programma.

Om 16:00 uur klinkt in Wageningen het fluitsignaal en starten de meiden hun op een na laatste uitwedstrijd van dit seizoen.