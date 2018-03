Zilver voor Rosabel Dikkes (DGV)

DUSSEN • Rosabel Dikkes van turnvereniging DGV uit Dussen heeft zaterdag in de categorie Pupil 2 D2 een zilveren medaille gewonnen.

Ze deed dat in Prinsenbeek, waar de tweede voorwedstrijd plaats vond voor de niveaus D2, D3 en divisie 5 en 6.

Samen met Maud de Rooij kwam Dikkes deze avond in actie in de categorie Pupil 2 D2. De Rooij had twee nieuwe uitdagingen: een radslag op balk en een overslag op vloer. Beide heeft ze vol overgave geturnd. Rosabel was zaterdag naast een tweede plaats in het algemeen klassement ook het sterkst op het onderdeel sprong.

In totaal deden zeventien Dussense turnsters mee in Prinsenbeek.