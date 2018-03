Voltena sleept winst binnen

NIEUWENDIJK • Een zwaar bevochten overwinning voor de dames van Voltena.

In Stamproy werd zaterdag Stravoc met 1-3 (25-22, 17-25, 18-25 en 22-25) aan de kant gezet. Met deze uitslag blijft Voltena virtueel koploper in de eerste divisie B. Virtueel, want Volley Tilburg staat met één wedstrijd en 3 punten meer nog op de eerste plaats.

Zaterdag staat de wedstrijd tegen Sliedrecht Sport op het programma. Dat duel begint om 18:00 uur in De Iris in Nieuwendijk.