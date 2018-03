Virtus pakt zege in slotseconde

WERKENDAM • De basketballers van Virtus hebben vrijdagavond het laag geklasseerde Pendragon op het nippertje verslagen.

Toen de zoemer al klonk wierp Martijn Both de bal door het Tilburgse net voor de 75-76.

Na het eerste kwart waren het nog de Tilburgers die verdienden leidden met 19-14. In het tweede kwart ging het ietsje beter voor de Werkendammers. Toch bleef de thuisploeg gemakkelijk in het spoor van de koploper en Pendragon wist zelfs enkele malen het gevaarlijkste wapen van Virtus - de snelle break - uit te voeren.

De ruststand gaf de juiste verhoudingen aan: 35-33. Pendragon pakte na de rust tien punten voorsprong en routinier Jasper van Houwelingen voelde dat er iets moest gebeuren.

Op sleeptouw

Hij nam de bezoekers op sleeptouw met enkele mooie scores en was ook trefzeker vanaf de driepuntslijn. Daardoor bleef de schade beperkt na het derde kwart: 58-54. In het laatste kwart lijkt het tij te keren, maar ook dan komt Pendragon sterk terug in de wedstrijd.

De bal verdwijnt met nog 2 seconden te spelen over de zijlijn. Normaliter een verloren zaak, maar daar dacht Martijn Both totaal anders over. Tijd voor een dribbel was er niet meer. Vanuit een onmogelijke hoek ging hij de lucht in en liet de bal uit zijn handen gaan. In de zoemer plofte de bal door de ring.