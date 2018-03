Roald Leemans jaagt op juniortitel

HANK • Roald Leemans uit Hank zal dit jaar opnieuw een gooi doen naar het Nederlands Junior Rally Kampioenschap en het kampioenschap in de klasse RC3. Beide titels wist hij in 2017 al eens te behalen.

Onlangs namen Leemans en navigator Christiaan Paul van Waardenburg nog deel aan de Circuit Short Rally op het circuit van Zandvoort. Deze wedstrijd gebruikte het Rally Team Leemans als opwarmertje voor het begin van het seizoen.

Zaterdag staat met de Zuiderzeerally de eerste wedstrijd van het Nederlands Rally Kampioenschap op de kalender. Vorig jaar reed de Hankenaar in deze wedstrijd voor het eerst met de Citroën DS3 R3T. Hij behaalde toen een tiende plaats in het algemeen klassement, terwijl in de klasse RC3 de tweede plaats werd behaald. In het juniorkampioenschap wist hij eveneens de tweede plaats naar zich toe te trekken.

Topnoteringen

"Dit jaar willen we weer voor topnoteringen gaan", zegt Leemans. "We kennen de auto nu veel beter. Daarnaast hoop ik dit jaar veel profijt te kunnen halen uit de lessen en workshops die ik mocht volgen als lid van de KNAF Academy. We hebben de auto weer helemaal nagekeken en er is hard gewerkt aan de puntjes die daar naar voren kwamen."