Seizoen gestart voor WTC Hank

HANK • Voor Wielertrimclub Hank is het seizoen zondag gestart met een gezamenlijke rit van 35 kilometer.

En dat was geen weekend te vroeg, want waar het vorige week nog stevig vroor was het dit weekend echt al een beetje voorjaar.

Aan de vooravond van het seizoen is ook een drukbezochte ledenvergadering gehouden. Tijdens deze avond werden ook de jubilarissen van de club gehuldigd. Paul Sengers, John Kasen en Perry van Bavel zijn alle drie 25 jaar lid van de vereniging. Tevens werd Hans Kivits gehuldigd, omdat hij al 25 jaar voorzitter van WTC Hank is.

3000 kilometer

Na deze eerste rit staan er verspreid over het jaar nog 41 ritten gepland. Het totaal aantal kilometers is bijna 3000. De vereniging kent geen vaste rondjes om de kerk. Elke rit is anders en wordt door een wegkapitein begeleid. Er wordt vanwege de veiligheid met twee groepen gereden, waarbij de ene groep een maximumsnelheid aanhoudt van 32 kilometer per uur en de andere van 29 kilometer per uur.

