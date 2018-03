LTC Aalburg organiseert jaarlijks tennistoernooi 'Tussen de Rivieren'

GENDEREN - Het is dit jaar de beurt aan LTC Aalburg om het jaarlijkse jeugdtennistoernooi 'Tussen de Rivieren' te organiseren.

Dit jaar vindt dit toernooi plaats op twee dagen. Op woensdag 28 maart kan worden deelgenomen aan een rood en oranje-event. Tijdens deze middag kan men niet alleen wedstrijdjes spelen, maar ook is het mogelijk om skills te laten zien in andere tennisactiviteiten zoals tri-tennis en swingball.

Op zaterdag 31 maart is er een ééndaags toernooi voor groen en geel. Op die dag kunnen meerdere wedstrijden worden gespeeld zodat aan het eind van de middag de kampioenen bekend zijn. Inschrijven is mogelijk via www.toernooi.nl.