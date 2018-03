Karter Lars van Vark uit Woudrichem wint dagklassement in Genk

GENK - Lars van Vark gaat dit seizoen voor de titel in het BMC-kampioenschap. Zondag legde de 18-jarige karter in Genk alvast een uitstekende basis door het dagklassement in Genk op zijn naam te schrijven.

In zijn vijfde seizoen bij de Senioren moet het er maar eens van komen vindt Lars van Vark. "Ik was misschien niet de snelste, maar ik heb toegeslagen op de momenten dat het moest." Het leverde hem de derde, eerste en zevende plaats op in de manches. Dat was in de chaos die de Senioren-wedstrijden zondag bij vlagen waren genoeg voor de eerste plek in het dagklassement. Vorig seizoen werd hij derde in het eindklassement bij de Senioren, zijn beste prestatie in de klasse tot dusver. Na afloop van het huidige seizoen moet er een cijfer 1 achter zijn naam prijken, stelt de snelle rijder. "Winnen is voor mij nu de enige optie. Want de tweede is de eerste verliezer."

Van Vark, die dit seizoen behalve de BMC ook de BNL en de eerste race om het Europees kampioenschap gaat rijden, heeft er alle vertrouwen in dat hij in die missie kan slagen. "De laatste jaren zit er een steile stijgende lijn in mijn prestaties. Zeker sinds ik voor het team van Jan Daems ben gaan rijden. Ik rijd er met heel veel plezier." Dat hij er zijn spullen goed voor elkaar heeft, liet hij direct blijken tijdens zijn eerste race van het seizoen. Op het circuit van Genk had de Brabander, die zich als vijfde had gekwalificeerd, een goede start. In de openingsfase was er sprake van wat getouwtrek, maar toen Lars een gaatje zag, dook hij erin en lag hij ineens derde. "Ik kon naar de twee voor me rijden. Op een gegeven moment ging ik helaas iets te geforceerd rijden waardoor ze bij me wegreden. Daarna kwam de nummer vier me voorbij, maar hij kreeg na de race een penalty. Zo werd ik toch nog derde."

Tijdens de tweede race was Lars bij de start opnieuw goed weg. Even later verloor hij in de incidentrijke openingsfase een paar plaatsen om die vervolgens goed te maken. "Daarna was er een erg rommelige fase waarin veel gebeurde. Ik dook in een gat en pakte de eerste plek. We moesten op dat moment nog twee ronden. Ik ben rustig gebleven en op P1 naar de finish gereden."

Die overwinning smaakte vanzelfsprekend naar meer, maar de derde en laatste race van het weekeinde ging niet zoals gepland. "Ik had de snelheid niet en op een gegeven moment reed ik over olie heen. Die lag midden op de racelijn. Ik ging van de baan, maar kwam met wat geluk goed terug. Daarna was het qua tijden en snelheid niet goed genoeg. Wat de reden daarvan was, is lastig te zeggen. Ik weet het eigenlijk niet."

Lars werd zevende. Hoewel dat minder goed was dan hij had gehoopt, was er bij de Senioren zoveel gebeurd dat hij zich tot winnaar van het dagklassement kon laten kronen. "Het is een goed begin van het seizoen. Vorig jaar won ik ook de eerste race, maar nu kan ik beter met druk omgaan. Ik ben mentaal sterker geworden."