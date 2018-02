Clubkampioenschappen W.I.K. in d'Alburcht

WIJK EN AALBURG - Afgelopen zaterdag stond sporthal d'Alburcht in Wijk en Aalburg in het teken van de clubkampioenschappen van sportvereniging W.I.K.

Maar liefst 120 jeugdleden namen deel aan dit jaarlijks terugkerende evenement, georganiseerd door de sportvereniging uit Wijk en Aalburg.

In de ochtend turnden de selectieleden van W.I.K. hun wedstrijd. De selectie telt 25 turnsters in de leeftijd van 7 tot 15 jaar. De meiden turnen op verschillende niveaus en het publiek kon genieten van de fraaie oefeningen.

Daarna was het de beurt aan de recreanten van W.I.K. Met goed gevulde tribunes vol ouders, broertjes, zusjes, opa's, oma's, vrienden en vriendinnen was het voor hen spannend, maar tegelijkertijd een extra motivatie om te mogen turnen. Voor een aantal kinderen was het hun eerste wedstrijd. De meiden en jongens lieten zien wat zij de afgelopen maanden hebben geleerd en konden rekenen op een enthousiast publiek.

Tussen de wedstrijden door gaf de 16+ groep een demonstratie op de luchtgeveerde airtrackbaan en trampoline. De groep bestaat uit oud-turnsters in de leeftijd van 16 tot 38 jaar. Sommige van hen zijn al tien jaar geleden gestopt met turnen. Desalniettemin lieten zij tijdens de demo zien dat zij het nog niet verleerd zijn.

Thema

De dag werd afgesloten door de jongste leden van W.I.K. De peuters en kleuters verzorgden een demonstratie met als thema 'beroep'. Zij droegen outfits die varieerden van ballerina tot bakker en van dokter tot K3-danseres. Zij startten op de toestellen en lieten tenslotte nog een dansje zien.

Aan het eind van de dag ontving iedere deelnemer een medaille en daarnaast werden er veel gouden, zilveren en bronzen bekers uitgereikt.

De wisselbekers zijn dit jaar gewonnen door Anouk van Hemert, Emmelie Tankens, Emi Vos & Maud van de Wiel, Estelle Nieuwkoop & Mirthe van Tilborg, Mirthe Kant en Boas van Maren.