Klassewinst voor rallyrijder Roald Leemans uit Hank

HANK - Roald Leemans heeft zaterdag op het circuit van Zandvoort klassewinst veiliggesteld tijdens de zevende editie van de Circuit Short Rally.

Hoewel Rally Team Leemans niet staat ingeschreven voor het Nederlands Short Rally Kampioenschap, maakte het team toch gebruik van de wedstrijd om zich te prepareren voor de start van hun seizoen over enkele weken.

Rijder Leemans uit Hank en navigator Christiaan Paul van Waardenburg uit Rijen stonden met hun Citroën DS3 R3T aan de start van een wedstrijd die, verdeeld over vier klassementsproeven, een lengte van ruim 51 kilometer kende.

Tijdens de eerste twee klassementsproeven werd het circuit in de normale rijrichting gereden, maar tijdens de laatste twee klassementsproeven reed men tegen deze rijrichting in, waardoor het circuit een heel ander karakter kreeg. Leemans: "Het is goed geweest dat we hebben deelgenomen. De beste test is toch een wedstrijd. Dan pas wordt de auto echt tot het uiterste gedreven. Het duurt nog een paar weken totdat ons seizoen officieel van start gaat, dus we hebben de tijd om wat puntjes op te lossen."

Op 17 maart begint voor het Rally Team Leemans het eigenlijke rallyseizoen. Dan staat de Sijperda Zuiderzeerally op het programma. Deze wedstrijd telt mee voor de internationale FIA Benelux Trophy, waar het team ook aan deelneemt. "Ons doel dit jaar is opnieuw de winst in de klasse RC3 van het Nederlands Rally Kampioenschap binnen te halen, net als het juniorkampioenschap. Uiteraard willen we in de FIA Benelux Trophy ook zo hoog mogelijk eindigen," besluit de nog jonge rallycoureur uit Hank.