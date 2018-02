Virtus maakt het zichzelf onnodig moeilijk maar wint wel

WERKENDAM - Hoewel de eindstand van 81-69 anders doet vermoeden, heeft Virtus het zichzelf in de thuiswedstrijd tegen Basketbal Academie Limburg (BAL) bij vlagen onnodig moeilijk gemaakt.

Het Limburgse talententeam was in de sterkst mogelijke samenstelling naar Werkendam afgereisd. In De Crosser waren zij van plan het de lijstaanvoerder zo lastig mogelijk te maken. In het eerste kwart slaagde die opzet totaal niet. Virtus nam onmiddellijk het initiatief onder leiding van een excellerende Jimmy van Leeuwen. Als opening maakte hij de eerste zeven punten op rij, waarna het tandem Martijn en Patrick Both het spel opeiste met enkele zeer mooie aanvallen met dito scores. Daardoor had Virtus na tien minuten al een comfortabele voorsprong van 22-11 opgebouwd.

In het tweede kwart startte Virtus opnieuw voortvarend. Het was wederom Martijn Both die zijn medespelers van enkele fluwelen boundspasses voorzag. Totaal onverwacht ging het tijdelijk toch verkeerd. Simpel balverlies, missers, kleine irritaties volgden elkaar allemaal snel op aan de kant van de thuisploeg. BAL rook haar kans en dankzij enkele fraaie aanvallen en verre driepunters was de voorsprong van Virtus bij rust slechts 42-35.

Daarmee was ook de hoop in de Limburgse harten wedergekeerd. Het was zaak voor Virtus om dat weer teniet te doen. De Werkendammers moesten snel de draad van het eerste kwart oppikken en dat hadden zij zichtbaar begrepen. In een energieke openingsfase vond het ultieme hoogtepunt plaats. Martijn Both pakte op de voor hem zo karakteristieke manier een steal, zag de naar voren sprintende Niels Plieger en passte hem aan. Plieger rondde deze aanval vervolgens af met een perfecte dunk.

Verdedigend had Virtus zijn zaakjes op orde. BAL wist slechts sporadisch bij de basket te komen. Rick Groeneveld, Ton Visser en Peter van der Stelt hielden de 'bucket' gesloten, waardoor de Limburgers slechts acht punten scoorden in het derde kwart. Met een tussenstand van 62-43 leek de zege beklonken. Toch kwam er opnieuw een totaal onverwachte wending.

Het liep niet meer bij Virtus ondanks alle ijver. BAL profiteerde van dit buitenkansje en kwam razendsnel dichterbij met weer een serie driepunters. Het jeugdige Limburgse team geloofde in een stunt. Dat nam alleen maar toe toen de achterstand geslonken was tot slechts vijf punten: 70-65.

Een time-out was hard nodig om de thuisploeg weer op de rails te krijgen. Het publiek hield de adem in. Coach Edwin Dekkers stelde zijn sterkste team op. Daarna leek Virtus herboren. Vooral Patrick Both liet enkele weergaloze acties onder het bord zien met bijbehorende scores.

Toen ook debutant Cas Vos scoorde en Niels Plieger voor de tweede keer verwoestend dunkte, kon het publiek opgelucht adem halen. Patrick Both was met 22 punten de topscorer, gevolgd door Jimmy van Leeuwen (21) en Niels Plieger (13).

Virtus komt pas op 9 maart weer voor het eerst in actie. Zij gaan dan op bezoek bij TSBV Pendragon in Tilburg. De zaterdag erop is BC Vlissingen de opponent van de Werkendammers. De wedstrijd in De Crosser zal om 19.00 uur aanvangen.