Biesboschzwemmers voor eerst sinds 2009 aanwezig op officieus NK zwemmers tot 12 jaar

• Lars de Kooter en Tess Vonk kwamen in actie in Leiden. (Foto: Dirk de Kooter)

WERKENDAM - Afgelopen weekend hebben er voor het eerst sinds 2009 weer leden van de Biesboschzwemmers deelgenomen aan de officieuze Nederlandse Kampioenschappen voor zwemmers tot twaalf jaar.

Voor de zwemvereniging uit Werkendam verschenen Lars de Kooter en Tess Vonk aan de start bij de wedstrijd die in Leiden werd gehouden. De Kooter besteeg daar drie keer het startblok. Hij mocht de 50 meter vlinderslag en de 100 meter school- en wisselslag zwemmen. Op alle afstanden wist De Kooter zich te verbeteren. Op de wisselslag was de 'winst' het kleinst met een halve seconde.

Op de vlinderslag sprint haalde De Kooter bijna anderhalve seconde van zijn persoonlijke record af. Op de laatste afstand, die hij als eerste zwom, boekte hij de grootste progressie en haalde bijna vijf seconden van zijn inschrijftijd af.

Tess Vonk mocht op twee afstanden starten, namelijk de 100 meter schoolslag en 50 meter vrije slag. Zij moest het opnemen tegen meisjes die een jaar ouder zijn dan zij is. Op de schoolslag wist ze ruim twee seconden van haar tijd af te halen en werd elfde. Op de vrije slag was ze uiteindelijk langzamer dan haar inschrijftijd.

Over een week zullen de twee in Andel opnieuw het water induiken. Samen met ruim tien andere Biesboschzwemmers is het doel de tijden te verbeteren zodat men in juni mag deelnemen aan de Brabantse miniorenfinales.