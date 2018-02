Meidenteam Voltena weer naar finale NOJK

WERKENDAM - De A meiden van volleybalvereniging zijn er afgelopen weekend in geslaagd een unieke prestatie te leveren.

Voor het vierde opeenvolgende jaar hebben zij zich namelijk geplaatst voor de finale van het Nederlands Open Jeugd Kampioenschap (NOJK). Dat betekent tevens dat zij tot de beste acht volleybalteams van Nederland behoren. Voltena kwalificeerde zich zaterdag voor de eindstrijd tijdens de halve finales van het NOJK in Gouda. Voltena was ingedeeld in een poule met Kalinko uit Den Haag, Vollingo uit Gouda, Prima Donna Kaas uit Huizen en Dinto uit Warmenhuizen.

Al deze tegenstanders waren een prooi voor Voltena, waarna in de kruisfinale de nummer twee van de andere poule, Halley uit Wehl (Gelderland) de tegenstander was.

Voltena liet met 25-8 en 25-11 geen spaan heel van de tegenstander, waarmee zij zich plaatsten voor de finale die op 31 maart gehouden wordt. De plaats van handeling wordt op een later tijdstip bekend.