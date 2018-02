Basketbaltopper in De Crosser

WERKENDAM • De trotse lijstaanvoerder van de landelijke Eerste Divisie B, het Werkendamse Virtus, speelt zaterdag een zware thuiswedstrijd tegen het sterke en onberekenbare Basketbal Academie Weert.

Weet Virtus in De Crosser te winnen, dan hebben de ze een grote concurrent voor het behalen van de final four voorlopig op een ruime puntenachterstand gezet. De wedstrijd begint om 19:00 uur en de toegang is gratis.